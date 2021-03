Im Juli 2021 gilt es, das 15. Schrammel.Klang.Festival zu feiern. Unter welchen Regeln auch immer im Sommer veranstaltet werden darf: dass in Litschau musiziert werden wird, darauf baut Festivalgründer Zeno Stanek in jedem Fall. Unter dem Motto „Weniger ist mehr“, hat er einige Erfahrungen aus dem vergangenen Corona-Sommer mitgenommen und sein Festival neu strukturiert.

Das 15. Schrammel.Klang.Festival findet erstmals an ZWEI Wochenenden, vom 9. bis 11. Juli und vom 16. bis 18. Juli 2021, statt. Die Besucherinnen und Besucher erleben an jedem der Wochenenden das gewohnte Schrammel.Klang-Programm mit den vielfältigen Mati­neen, dem Schrammel.Pfad rund um den Herrensee und den stimmungsvollen Abend­kon­zer­ten im Herrenseetheater. Die Anzahl der aufgelegten Karten wird pro Tag auf weniger als die Hälfte reduziert. Die einzelnen Abendkonzerte werden verlängert und am Schrammel.Pfad werden wie bisher neun Bühnen bespielt. Mit deutlich weniger Dichte bei den einzelnen Schauplätzen zu rechnen.