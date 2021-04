machdichSCHLAU

Unglaublich der Bundeskanzler meldet sich während all der Skandale in die er involviert ist und die er etwa in der EU für Österreich provoziert hat, da meldet er sich wieder mit Versprechungen, die niemand mehr glaubt. Besser den Mund halten Herr Kurz. Ob wirklich flott geimpft werden kann in den nächsten Monaten und ob wir im Sommer problemloser leben können, dazu hat die Regierung und der Bundeskanzler wenig beigetragen!