Lavendel befindet sich in fast jedem Garten, dass er sich aber zu viel mehr als einem schönen Anblick eignet, zeigt dieses Buch. Mit ein paar weiteren Elementen, Lust auf Handarbeit und einfachen Anleitungen entstehen schnell wunderschöne Projekte für Deko in natürlichem Look. Ganz einfach zu nachmachen.