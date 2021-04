Die Open-Air Fotoausstellung ALMOST. WIENER WELTREISEN 1873/2020 am Bauzaun am Karlsplatz wird bis zum 23. Mai verlängert. Das Wien Museum kombiniert in der Ausstellung zwei Serien, die sich dem Genre „Imaginäre Reisen“ zuordnen lassen: Fotos aus der Instagramserie „Almost“ von Wojciech Czaja von 2020 und Souvenirfotos der Weltausstellung im Prater von 1873.