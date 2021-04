Verschiedenste Meldungen zum Impfplan gibt es seitens der Regierung: 200 000 Stiche wöchentlich, bald aber mehr. Rechnen wir also 100 000 Menschen wöchentlich geimpft, jeder braucht ja 2 Stiche, ergibt in 40 Wochen 4 Millionen Geimpfte. 40 Wochen ergibt 10 Monate, ab jetzt also: Feber 2022 und nicht wie versprochen Sommer 2021. Oder?