Die Yogatage in Gastein sind bekannt für die vielen Freiluft-Einheiten, draußen an den schönsten Plätzen des Tales. Über das übliche Ausmaß hinaus wird darauf geachtet, so viele Einheiten wie möglich im Freien abzuhalten. Egal, ob Frühling, Sommer oder Herbst, Gastein ist ein unvergessliches Urlaubserlebnis mit unterschiedlichen Yogastilen für Anfänger als auch Fortgeschrittene.