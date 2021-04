machdichSCHLAU

Mit der Vorreservierung ab sofort gibt es bei Kia die Möglichkeit, einen der ersten ausgelieferten EV6 in Österreich zu sichern. Die Vorreservierung ist für alle die Garantie, einer der ersten Kunden in Europa zu sein, welche sich auf die Lieferung ihres neuen Kia EV6 freuen können und diese sind auch stets auf dem neuesten Stand. Sobald die Fahrzeuge bestellt werden können, werden diese Kunden an den gewählten Kia-Partner weitergegeben und die Bestellung wird abgewickelt. Außerdem ist für sie im ersten Jahr des Vertrages mit KiaCharge die elektrische Aufladungen kostenlos.