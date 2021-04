Einfache Regeln gehen vielfach nicht in die Köpfe mancher Menschen. Versuchen Sie es mal auf der Straße, am Gehsteig, viele traben ohne zu denken an Ihnen vorbei, manchmal fast in Sie hinein. Von zwei Metern Abstand ist meist nicht die Rede. Warum sind Menschen manchmal so gedankenlos, oder gar rücksichtslos?