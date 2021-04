machdichSCHLAU

Was ist der Sinn in dieser Pandemie sich mit einer Maske zu schützen, richtig sich selbst zu schützen. Daher sollte man diese immer tragen, wenn andere Menschen in der Nähe sind, egal ob man geht oder sitzt! Zweitens schützt man andere beim Sprechen, Ausatmen wenn man eine Maske trägt. Das Abnehmen der Maske wen man zu anderen spricht ist also falsch, gerade da besteht die Möglichkeit, eben beim Sprechen, das Virus zu verbreiten! Der Gesundheitsminister ist ein Beispiel!