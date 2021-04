machdichSCHLAU

William Shakespeare wurde 1564 in Stratford-upon-Avon nahe bei London geboren und ist angeblich am 23. April 1616 gestorben. Heuer findet an diesem Tag der Welttag des Buches statt und in Zeiten wie diesen wird speziell verwiesen auf buchhandel.at ,da können Interessierte der österreichischen Buchlandschaft neben Mitgliedsbuchhandlungen- und -Antiquariaten auch Verlage finden oder neu entdecken. Auf einem Blick werden Buchhandlungs-Standorte und Onlineshops sichtbar, der Zugang zum heimischen (Online-)Buchmarkt wird erleichtert