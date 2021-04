machdichSCHLAU

Dutzenden Grabstellennutzern am Zentralfriedhof brachte die Post unlängst ein Schreiben ins Haus, in dem mitgeteilt wurde: Ihr Grabstein wurde als nicht kippsicher beurteilt. Diese Falschmeldung veranlaßte viele promt zu überprüfen, was denn mit ihrer Grabstätte geschehen sei. Kurze Antwort: Nichts. Die Frage ist, warum dieser Brief geschickt wurde, wohl kaum aus einem Irrtum heraus, vielleicht durch einen Wichtigtuer beim Magistrat oder, was wirklich verfolgenswert wäre: Man versucht das Geschäft der Steinmetzte zu beleben. Tatsächlich wurde von uns am 9.April mittags ein Mitarbeiter einer Firma nahe Wiens gesehen, wie er mit Armen um einen Grabstein diesen versuchte zu rütteln.