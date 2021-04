Das Papyrusmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek bietet nach einem umfassenden Relauch das Museum in der Neuen Burg am Heldenplatz in neuem Glanz. In dicht aufgestellten Vitrinenreihen werden die 400 Originalobjekte in zeitgemäßem Ambiente, neuem Begrüßungsraum, großflächigen Wandillustrationen und neuem Lichtkonzept vorgestellt. Klick aufs Foto für Details!