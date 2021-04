machdichSCHLAU

Zu dem Großereignis in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden bis 31. März 2022 rund 25 Millionen Besucher aus aller Welt erwartet. Die „Expo 2020 Dubai“, an der mehr als 190 Länder und internationale Organisationen teilnehmen, steht unter dem Thema „Connecting Minds, Creating the Future.“

Österreichs Beitrag zur Weltausstellung trägt den Titel „Austria makes sense“. Er folgt einem ganzheitlichen Konzept, dessen Ziel es ist, mit traditioneller Bautechnik Mensch, Technologie und Umwelt eindrucksvoll zu verbinden. Vor allem die Kompetenz österreichischer Unternehmen im Holzbau sowie in der Schalungstechnik wird auf der Expo in Dubai ins Licht gerückt.