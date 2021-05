machdichSCHLAU

Seine Antwort ist klar und kurz: Priester. Der 55jährige Priester aus der Steiermark ist seit über 3 Jahren Bischof in Innsbruck, aber schon richtig zuhause in Tirol. Mit vielen ist er per Du, sein Vorbild ist der Heilige Canisius, der Diözesanpatron der Stadt Innsbruck. Dass er aber nicht nur kunstsinnig, sondern auch aktiver Künstler ist, das kann man nachlesen. Hat er doch auch Kunst studiert in Graz und München und sich an Ausstellungen beteiligt. Er wäre ein super Nachfolger für Christoph Schönborn in Wien!