machdichSCHLAU

Die Künstlerwirtsleut’ Tamara Trojani und Konstantin Schenk öffnen am 19. Mai 2021 wieder die Pforten ihres Schönbrunner Stöckls am Meidlinger Tor des Schloss Schönbrunn. Ab 4. Juni 2021 dürfen sich die Gäste des Schönbrunner Stöckl auf musikalische Schmankerln auf der Stöckl Sommerbühne freuen und am 7. Juni 2021 feiern sie Premiere mit ihrer neuen Dinnershow “Ship, Ship, Hurra” und eröffnen damit auch die Saison im Schönbrunner Dinnertheater.