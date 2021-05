machdichSCHLAU

Unter dem Thema: “Gebt mir Bilder!” läuft noch bis 30.9. 2021 an mehreren Plätzen in Innsbruck und Hall in Tirol aus Anlass des 500. Geburtstags von Diözesanpatron Petrus Canisius die Ausstellung. Ausstellungsorte sind der Dom St. Jakob und die Jesuitenkirche in Innsbruck. Die Spitalskirche in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße hat täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, das Bischofshaus werktags vormittags. Infos mit Klick aufs Foto bekommen!