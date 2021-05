machdichSCHLAU

“I wer´ narrisch” von Edi Finger ist der Titel der neuen Ausstellung während des ganzen Jahres in St. Pölten. Dieser legendäre Ruf bei der Fußball WM 1978 vom Kommentator des Spiels zwischen Deutschland und Österreich ist den Älteren in Erinnerung. Der 3.2 Sieg durch Hans Krankl, aber Sportereignisse des letzten Jahrhunderts sind Thema im Haus der Geschichte, Museum Niederösterreich in St. Pölten.