Auf dem Friedhof in Hall in Tirol ermöglicht das Werk “Altar” von Kris Martin den weiten Blick in die Ferne, in die Berge durch die Installation der metallenen Außenlinien der leeren Altartafeln. Als Umrisse des Genter Altars von Jan van Eyck aus dem 15. Jahrhundert in St. Bavo in Gent steht das “leere Werk” und regt an den Blick in die Ferne, Zukunft, Vergangenheit schweifen zu lassen.