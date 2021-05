machdichSCHLAU

31 namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Bildender Kunst, Literatur, Regie, Schauspiel und Komposition geben in speziell realisierten, kurzen Video-Statements Auskunft über ihren Steiermark-Bezug. Die Videos visualisieren unterschiedliche Zugänge, Meinungen und Haltungen. Die “Steiermark Schau 2021″ war in Wien, konnte leider nicht besucht werden, wohl aber nun in Hartberg bis 4. Juni!