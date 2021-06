machdichSCHLAU

Die Operette Langenlois unter ihrem Intendanten Christoph Wagner-Trenkwitz startet am 28. Juli in die 25. Saison, und zwar mit der „Königin“ des Genres, Johann Strauss‘ „Die Fledermaus“. Das Publikum kann sich dabei am Verwirrspiel um die nächtlichen Eskapaden der Ballgäste des Prinzen Orlofsky ergötzen und an der darauf folgenden Versöhnung, die ausgerechnet im Gefängnis stattfindet. Der Erzkomödiant Christoph Wagner-Trenkwitz steht auch selbst auf der Bühne: Er gibt den (stets berauschten) „Frosch“.