machdichSCHLAU

Seit Wochen schon dreht sich das bekannte Wahrzeichen Wiens wieder: Das Riesenrad hat ab sofort seine Pforten (von Mittwoch bis Sonntag und an den Feiertagen von 10:30 bis 21:00 Uhr, ab Juli Montag bis Sonntag) geöffnet. Dazu haben sich die Eigentümerinnen heuer ganz etwas Besonderes einfallen lassen. Wie bei den Oscars in Hollywood, wird den Gästen beim Eingang ein langer roter Teppich ausgerollt und klassische Musik begleitet sie bis zum Einstieg. Gleich beim Betreten des Areals, darf man sich wie ein Star fühlen und diese besondere Atmosphäre genießen. Man kann seine Fahrt mit dem Riesenrad beliebig gestalten, zum Beispiel vorab ein feines Diner bestellen oder mit Freunden bei Sekt und Snacks den Blick über Wien genießen. Das Wiener Riesenrad bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten und verwöhnt seine Besucher vom ersten Augenblick an! www.wienerriesenrad.com