machdichSCHLAU

Seit ihrer ersten Durchführung im Jahr 1996 hat sich die Regenbogenparade in Wien nicht nur zum größten Event der Lesben-, Schwulen-, Bisexuellen- u. Transgender-Bewegung entwickelt, sondern auch zu einem bedeutenden Symbol für eine Kultur der Solidarität, Akzeptanz und Gleichberechtigung. Die Parade findet in Erinnerung an das erste Aufbe- gehren von Lesben, Schwulen und Transgender-Personen gegen polizeiliche Willkür im Juni 1969 in der New Yorker Christopher Street statt – weshalb in vielen Ländern ähnliche Veranstaltungen auch CSD – Christopher Street Day genannt werden.