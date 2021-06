machdichSCHLAU

Das Marionettentheater beim Schloss Schönbrunn zeigt bis 26.September “Sisis Geheimnis im Freien und bietet auch dazu Konsumation an. Also nicht wie hin, einmal ein Erlebnis der anderen Art mit kunstvollen Marionetten und Livemusik. Details mit Klick aufs Foto! Falls die Vorstellung wegen Schlechtwetter in den Theatersaal verlegt werden muss, kann man das Ersatzprogramm Mozart und die “Zauberflöte” in Schönbrunn als Abendvor-stellung besuchen oder “Die Kinderzauberflöte” als Kinderprogramm sehen.