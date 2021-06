machdichSCHLAU

Papst Franziskus wollte die Frauen besser in die Amtskirche einbinden, jemand hat davon gehört in den letzten Monaten? Homosexuelle seien Kinder Gottes und hätten ein Recht auf eine Familie, meinte der Papst und mehrere wertschätzende Äußerungen tat er zu diesem Thema. Aber Segnungen seien verboten, stoppen will er den gesetzlichen Schutz von Homosexuellen in Italien. Er schickt dazu eine diplomatische Note. Ist dieser Papst ernst zu nehmen oder wird er von konservativen Bischöfen konterkariert?