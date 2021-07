machdichSCHLAU

Zu Jahresbeginn erweiterte Kia seine Palette an betont sportlich auftretenden Fahrzeugen und brachte den Stonic in der Ausführung GT-Line heraus. Der B-Crossover zählt zu den Kia-Bestsellern in Österreich. Dieses Modell ist nach dem C-Segment-Vertreter Ceed die Nummer Zwei von Kia.. Für 2021 wurde das Modell vor allem technologisch umfassend überarbeitet. Neben neuen Infotainment- und Assistenzsystemen bietet der Stonic jetzt auch eine elektrifizierte Antriebsvariante. Die Topmotorisierung 1.0 T-GDI 120 mit 88 kW/120 PS verfügt serienmäßig über ein 48-Volt-Mildhybridsystem und ein neues intelligentes Schaltgetriebe. Der neue Stonic GT-Line wird ausschließlich in dieser Motorisierung angeboten, die optional auch mit einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) erhältlich ist. Der Stonic GT Line kombiniert alle Stärken des beliebten B-Crossovers vom elektrifizierten Antrieb bis zu den modernen Infotainment- und Assistenztechnologien mit einer betont dynamischen Optik,