machdichSCHLAU

Vervierfachung der Fallzahlen in einer Woche in Österreich! „Die weitere rasche Ausbreitung der ‚Delta-Variante’ von SARS-CoV-2 in vielen Ländern gibt Anlass zur Sorge und sollte uns zur Vorsicht mahnen”, sagt der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Hasibeder (Zams) nach der Ankündigung weiterer Lockerungsmaßnahmen in Österreich im Verlauf des Juli. Auch hierzulande ist der Anteil der Delta-Variante an sequenzierten PCR-Tests laut COVID-Prognosekonsortium in der Kalenderwoche 26 bereits auf 60 Prozent angestiegen.