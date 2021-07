machdichSCHLAU

Die Ausstellung “Elfie Semotan. Haltung und Pose” im Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien geht erfolgreich in die zweite Halbzeit. Die Retrospektive zeigt Arbeiten aus sechs Jahrzehnten und umfasst sowohl großformatige Polaroids, schwarzweiß Fotos aus den 1960er- und 1970er-Jahren, sowie ihre Aufnahmen für Magazine wie ID, Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar und The New Yorker. Semotans Stillleben und Landschaftsbilder sind für viele Besucher/innen eine Neuentdeckung, da die österreichische Künstlerin vor allem mit ihren Mode- und Werbeaufnahmen international reüssierte.