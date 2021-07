machdichSCHLAU

Die Grafenegg Academy findet von 12. bis 25. Juli mit jungen Profi-Musikerinnen und Musikern aus 22 Ländern statt und gipfelt in zwei Konzerttagen am 18. und 25. Juli. Als eine der zentralen Säulen des Campus Grafenegg hat die Grafenegg Academy das Ziel, junge professionelle Musikerinnen und Musiker aus aller Welt am Beginn ihrer Karriere zu unterstützen und zu fördern. Das Grafenegg Academy Orchestra setzt sich jedes Jahr aus internationalen Teilnehmenden zusammen, heuer aus 64 jungen Musikerinnen und Musiker aus 22 Ländern.