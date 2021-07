Dieses Kochbuch beweist, wie unkompliziert, ausgewogen und lecker die japanische Küche ist. Versuchen Sie sich an über 70 einfachen und schnellen Rezepten. Für die Rezepte benötigen Sie nur sieben japanische Spezialzutaten, die in jedem Supermarkt erhältlich sind. Holen Sie sich die herrlichen Aromen Japans ganz einfach in Ihre heimische Küche!