Sebastian Kurz ist kein Vertreter eines fortschrittlichen Kurses für Umweltschutz und will nicht zurück in die Steinzeit. Wie bei der Pandemie versteht er auch beim Umweltschutz nicht wirklich die Zusammenhänge und schlägt sich voll auf populistische Aussagen in der Hoffnung damit Stimmen zu machen. Er weiß wohl, dass Neuwahlen näher rücken!