Um geplante 4,5 Mio. Euro wird im Kurpark Baden die Sommerarena neben dem Kasino modernisiert. Und zwar so, dass der Sommerbetrieb in den nächsten zwei Jahren ungestört laufen kann. Es werden neue Toiletten gebaut, die Elektrik modernisiert und natürlich auch das Äußere verschönert. Jetzt gibt es noch von Johann Strauss bis 3. September “Eine Nacht in Venedig” zu erleben.