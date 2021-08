machdichSCHLAU

Die einfach gestrickte Geschichte von Alfred Maria Willner und Robert Bodanzky über das arme Waisenkind Eva und die ins Ohr gehende Musik durchzieht Franz Lehárs Märchen für Erwachsene, das zuletzt in der Saison 1955/1956 in Baden zu erleben war. Ein Dandy, Octave Flaubert, übernimmt die Fabrik seines Vater und fühlt sich zur unschuldigen Eva hingezogen. Er führt sie zu einem großen Ball aus, und schließlich erkennen alle, dass Eva für den Lebemann nicht nur eine Affäre ist. Wie in einer perfekten Operette üblich, bekommt Cinderella (Eva) am Ende also doch noch ihren Prinz.