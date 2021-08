machdichSCHLAU

In Niederösterreich etwa gibt es 1500 Veranstaltungen an 180 Orten. So ist in allen Bundeslänern etwas los und Hochkultur, Unterhaltung; eigentlich ist für jeden etwas dabei. In der Burgruine Gars läuft nur mehr bis Samstag Mozarts “Die Entführung aus dem Serail”. Aber wie auch in Steyr in Oberösterreich (Der Mann von La Manche) treten Künstler für einen Sommer-Gig auf: Konstantin Wecker am 13.8.