machdichSCHLAU

Am 8, August war der 318. Geburtstag der Wiener Zeitung. 1703 hieß es damals “Wienerisches Diarium” und wurde mit dem Privileg Kaiser Leopold I. (1640-1705) gegründet. Nur in der Kriegszeit 1940 bis 1945 erschien die Zeitung nicht. Nun ist der Weiterbestand gefährdet, denn die Finanzierung ist nicht gesichert. Dabei wäre alles besser würde nur jeder Wiener wenigstens am Samstag die Zeitung kaufen. Gerade am Wochenende sind die Leseartikel inhaltsreich und interessant, also schauen Sie mal rein am Wochenende in die aktuelle Wiener Zeitung!