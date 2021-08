machdichSCHLAU

Nach der Westside Story (nur noch diese Woche) folgt im nächsten Mörbisch-Sommer ” Der König und ich”. Als Vorlage dient das gleichnamige Musical von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, nach dem Roman von Margaret Landon ” The King and I”. Volle Ränge sind somit gesichert, über 6000 Besucher pro Aufführung werden erwartet. Erleben Sie also die schönste, wenngleich traurigste Liebesgeschichte nach einer wahren Begebenheit in Asien.