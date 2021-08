Klassische Musik vom Feinsten an mit berühmten Musikerpersönlichkeiten verknüpften Schauplätzen in Niederösterreich wird von 5. September bis 31. Oktober 2021 bei den neun Serenadenkonzerten des Landes Niederösterreich geboten. Erstmalig in diesem Rahmen findet am 19. September im Ernst Krenek Forum in Krems eine „Ernst Krenek Serenade‟ zu Ehren des bedeutenden Komponisten statt. www.serenadenkonzerte.at