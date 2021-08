machdichSCHLAU

Die Spielorte der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreichs sind auf besondere Weise mit bedeutenden Musikschaffenden verbunden. Konzertiert wird 2021 an neun Orten in Niederösterreich, etwa in Geburts-, Wohn-und Wirkungsstätten, aber auch in Museen, Gedenkräumen und Forschungseinrichtungen. Die Location-Bandbreite reicht vom historischen Schlosstheater Laxenburg und dem Haydn Geburtshaus Rohrau über die Schubert-Gedenkstätte in Schloss Atzenbrugg und das Schönberg-Haus in Mödling bis zum Ernst Krenek Forum in Krems und dem Pleyel-Zentrum in Ruppersthal. www.serenadenkonzerte.at