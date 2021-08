machdichSCHLAU

Getreu dem Leitmotiv „Kunst ist für alle“ stellt das Belvedere eine Auswahl seiner berühmtesten Kunstwerke zur Verfügung. Der Kuss von Gustav Klimt, Hauswand von Egon Schiele, Vorfrühling im Wienerwald von Ferdinand Georg Waldmüller oder Blühender Mohn von Olga Wisinger-Florian sind nur einige der weltbekannten Werke, die auf einem Samsung The Frame TV in die Wohnzimmer in aller Welt Einzug halten. Wir meinen, raus aus dem Wohnzimmer und rein ins Museum, live ist besser!