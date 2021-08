machdichSCHLAU

Endlich findet der Gast in Bad Tatzmannsdorf das Hotel, wo er auf der Terrasse Freunde treffen soll. Doch der unfreundliche Kellner Zumpf stellt sich in den Weg: “Kann ich helfen? – Danke nein, wir wollen hier nur jemand treffen.” Nach langer Hotelsuche endlich sitzen, doch der Kellner Zumpf ist wieder hier: “Haben Sie ein Problem mit mir. Hallo ich spreche mit Ihnen.” Der Gast will das nicht und geht. Doch Kellner Zumpf hinterher, wird handgleiflich und schlägt dem Gast auf den Rücken. Wahre Geschichte aus dem Kurort Bad Tatzmannsdorf!