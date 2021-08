machdichSCHLAU

Hamburg ist vollkommen zurecht die Designhauptstadt Deutschlands. Rund 14.000 Kreative sind hier am Werk. Von spannenden Modeateliers und Concept Stores über angesagte Conscious- oder Zero Waste-Cafés bis hin zu kreativer Küche und charmanten Übernachtungsmöglichkeiten hat Hamburg einiges zu bieten. Und natürlich darf die blickfang Hamburg nicht fehlen: Dieses Jahr vom 22. – 24. Oktober auf dem Messegelände in der Halle B1. Zum ersten Mal findet zudem zeitgleich das Food-Festival eat&style statt.