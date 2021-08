Elektrifizierte Kia-Premieren und Weltdebüt des neuen Kia Sportage Plug-in Hybrid, sowie das Europadebüt des Kia EV6, des ersten reinen E-Modells der Marke KIA auf der Internationalen Auto Ausstellung in München (Publikumstage 7. bis 12. September). Sein Weltdebüt gibt dort der Sportage Plug-in Hybrid, mit dem die Marke zugleich erstmals eine speziell für den europäischen Markt konzipierte Karosserievariante des SUVs präsentiert. Auch der Kia EV6, das erste ausschließlich für den Batterieantrieb entwickelte Fahrzeug der Marke, feiert an der Isar Premiere. Auf der IAA Mobility wird er zum ersten Mal in Europa der Öffentlichkeit gezeigt. Am Kia-Stand auf dem Odeonsplatzhaben Besucher die Möglichkeit, die neuen Modelle mithilfe virtueller Realität genauer kennenzulernen und auch ganz real in ihnen Platz zu nehmen. Öffnungszeiten sind: 7.September 14 bis 20 Uhr, 8. bis 11. September 10 bis 20 Uhr, 12. September 10 bis 17 Uhr.