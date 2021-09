Bereits zum 12. Mal bietet das Schlossquadrat österreichischen NachwuchswinzerInnen eine Bühne in Wien. Die Initiative zur Förderung junger Weintalente wurde 2009 vom Gastronomiebetrieb Schlossquadrat in Kooperation mit dem SALON Österreich Wein ins Leben gerufen. Die Schlossquadrat Trophy 2022 startet am 12. Oktober 2021 im Gergely’s mit Jungwinzer Mathias Prugmaier vom Weingut Assigal, Südsteiermark.