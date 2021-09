machdichSCHLAU

In der Reihe “Im Blick”, blickt das Museum in die altehrwürdigen Bestände des Hauses, welche kaum oder gar nicht je ausgestellt wurden: Es geht um drei selten gezeigte Künstler, Raden Saleh aus Indonesien, Osman Hamdi Bey aus der Türkei und den Armenier Hakob Hovnatanyan. Das Belvedere wendet sich mit dieser “Im Blick”Ausstellung einer Epoche zu in der die europäische Kunstwelt im Umbruch war. Bis 27. März im Oberen Belvedere.