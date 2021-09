Am Samstag, den 2. Oktober 2021 findet die diesjährige „ORF Lange Nacht der Museen“ statt. In Steyr kann man das Erste Österreichische Weihnachtsmuseum schon jetzt und die Landesausstellung OÖ „Arbeit Wohlstand Macht“ an drei Ausstellungsorten besichtigen. Machen Sie sich auch kundig über die Aussteller im Handwerkerhaus in den kommenden Wochen. Unzweifelhaft: Der Herbst ist da!