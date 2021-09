machdichSCHLAU

Das JesuitenFoyer ist nicht kommerziell orientiert und wird in der Art einer Galerie geführt. Pro Jahr finden fünf Ausstellungen statt. Eine ist dem aktuellen Träger des Otto Mauer Preises gewidmet. Zu den anderen Ausstellungen werden Künstlerinnen und Künstler gezielt eingeladen. Gesucht werden Positionen, die in Wien nicht oder zu wenig gezeigt werden. Gefunden wurde SUVAT. Mehr dazu ab morgen! Die Ausstellung ist bis 13. November jeweils Do und Fr 16-18 Uhr, Sa 11-13 Uhr und nach Vereinbarung (Veronika Zacherl, Tel: 0699 11441567) zu sehen.