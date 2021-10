machdichSCHLAU

Bislang war Gustav Klimts “Dame mit Fächer” in Wien nur ein einziges Mal ausgestellt, vor über hundert Jahren in der Kunstschau 1920. Dann wurde Klimts Bild 1981 in Tokio und 1992 in Krakau öffentlich gezeigt. Nun ein Jahr lang im Oberen Belvedere, jetzt in der zweiten Sonderschau: Gustav Klimt und Ostasien. Der Künstler setzte sich zeitlebens intensiv mit fernöstlicher Kunst auseinander- was sich schließlich auch in seinem letzten nicht ganz vollendeten Gemälde niederschlägt: “Dame mit Fächer”