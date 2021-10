Gustav Klimt setzte sich zeitlebens intensiv mit fernöstlicher Kunst auseinander – was sich auch in seinem letzten unvollendeten Gemälde niederschlägt: “Dame mit Fächer”. Das Bild entstand Ende des Jahres 1917 und war am 11. Jänner 1918 beinahe fertiggestellt, als der Künstler einen Schlaganfall erlitt. Gustav Klimt verstarb am 6.Feber 1918.