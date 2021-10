Forschungsergebnisse und neues Quellenmaterial ermöglicht Einblicke in die politischen Machstruk-turen in der NS-Zeit in Wien. Die Reichskammer der bildenden Künste war im Nationalsozialismus die mächtigste Institution zur politischen Lenkung des Kunstgeschehens. Die Mitgliedschaft war Voraussetzung für jede künstlerische Berufsausübung. 14. Oktober bis 24.April 2022.