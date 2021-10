machdichSCHLAU

Die Viennale 2021 freut sich, zwei Wochen vor Beginn des Festivals den diesjährigen Eröffnungs- sowie Abschlussfilm bekannt zu geben. Das Festival wird am Donnerstag, 21. Oktober mit dem französischen Film L’ ÉVÉNEMENT (DAS EREIGNIS) von Audrey Diwan eröffnet. Dieser Film war eine der großen Überraschungen beim Filmfestival von Venedig und ein hoch verdienter Gewinner des Goldenen Löwen.

L‘ ÉVÉNEMENT wird am Eröffnungsabend in allen fünf Viennale-Kinos zu sehen sein. Im Rahmen der traditionellen Abschlussgala des Festivals, die am 31. Oktober stattfindet, wird der Film VERDENS VERSTE MENNESKE (THE WORST PERSON IN THE WORLD) von Joachim Trier gezeigt.