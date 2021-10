In Morgen ist leider auch noch ein Tag wird das Tabuthema Depression aufgeknackt und humorvoll seziert. Roman Blumenschein erzählt in seinem Theatersolo von einem Menschen mit Depression und dessen Versuch, den Alltag und das Leben zu meistern. Das Theaterstück von und mit Roman Blumenschein in der Regie von Stefan Lasko am Montag, den 22. November 2021, im Theater Drachengasse, Bar&Co, uraufgeführt.